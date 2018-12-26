В Краснодаре в аварии на Западном обходе погиб мужчина
В Краснодаре 26 декабря около 6:00 на 13-м километре Западного обхода произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, 51-летний водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением и автомобиль вылетел на встречную полосу движения. В этот момент там ехал грузовик МАЗ. Легковушка лоб в лоб столкнулась с большегрузом.
- Водитель «семерки» от полученных травм погиб на месте аварии, - рассказали "Комсомольской правде - Кубань" в отделе по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.
Фото: instagram.com/chp_krd
Причины и обстоятельства ДТП уточняются.
Напомним, в Армавире 24 декабря в 22:50 на улице Тургенева, 81 произошло столкновение трех автомобилей. В результате массового ДТП пострадало три человека.
Виновник аварии цел. Правоохранители проводят проверку обстоятельств аварии.