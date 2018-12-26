СЕГОДНЯ 10:29 2018-12-26T11:35:07+03:00

В Краснодаре в аварии на Западном обходе погиб мужчина Фото: Архив "КП"

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В Краснодаре 26 декабря около 6:00 на 13-м километре Западного обхода произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 51-летний водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением и автомобиль вылетел на встречную полосу движения. В этот момент там ехал грузовик МАЗ. Легковушка лоб в лоб столкнулась с большегрузом.

- Водитель «семерки» от полученных травм погиб на месте аварии, - рассказали "Комсомольской правде - Кубань" в отделе по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.

Фото: instagram.com/chp_krd

Причины и обстоятельства ДТП уточняются.

Напомним, в Армавире 24 декабря в 22:50 на улице Тургенева, 81 произошло столкновение трех автомобилей. В результате массового ДТП пострадало три человека.

Виновник аварии цел. Правоохранители проводят проверку обстоятельств аварии.