2018-12-26T11:46:16+03:00
Общество

В Краснодаре в Новогоднюю ночь продлят работу общественного транспорта

Это сделают для 12 автобусных, 8 трамвайных и 3 троллейбусных маршрутов
Александра ПОДУШКО
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Фото: Олег БОДНЯ.Фото: Олег БОДНЯ.
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В краевой столице в ночь с 31 декабря на 1 января продлят работу общественного транспорта. Некоторые городские автобусы, трамваи и троллейбусы, маршруты которых проходят рядом с Театральной площадью, где покажут большое новогоднее представление, будут работать до 01:30 1 января.

- Время работы продлят для 12 автобусных, 8 трамвайных и 3 троллейбусных маршрутов, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

- Это делается для того, чтобы гости и жители города, которые будут встречать Новый год на площади, могли уехать из центра Краснодара в направлении жилых микрорайонов - Юбилейного, Московского, Восточно-Кругликовского, Гидростроителей и других, а также - к автовокзалу «Южный» и ж/д вокзалу «Краснодар-I», - прокомментировали в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

До дома участников праздника довезут автобусы № 2, 3, 10, 11, 31, 34, 36, 39, 40, 45, 67, 93, трамваи № 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 21, а также троллейбусы № 4, 9 и 31.

Для уточнения транспорта на маршруте можно обращаться по телефонам «горячей линии» городского транспортно-навигационного центра: 2189918, 8(903)4120101.

Или за информацией о движении автобусов, трамваев и троллейбусов «Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления» (КТТУ) можно следить при помощи мобильных устройств или уточнить по телефону «горячей линии» МУП «КТТУ»: 8(861)2625115.

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