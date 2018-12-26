СЕГОДНЯ 11:12 2018-12-26T11:12:36+03:00

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Школьники Кубани примут участие в международном телемосте. В декабре «Живая классика» планирует организовать более 20 подобных встреч членов конкурса с ребятами из разных стран - Америки, Иордании, Израиля, Аргентины, Великобритании, Норвегии, Швейцарии.

«Живая классика» решила объединить подростков от 10 до 17 лет. Познакомиться с конкурсантами из других стран сможет любой участник. Заявку на проведение телемоста можно оставить по ссылке.

- Первый телемост между ребятами из Санкт-Петербурга и города Перт (Австралия) состоялся 16 декабря. Он прошел рамках I Международного съезда кураторов участников конкурса юных чтецов «Живая классика», - сообщили в пресс-службе фонда "Живая классика".

Для российских участников такие беседы помогают узнать, как живут их сверстники за рубежом, что их волнует, к чему они стремятся, какие книги они выбирают.

Напомним, «Живая классика» - это ежегодный конкурс по чтению вслух прозы на русском языке, который проходит среди школьников во всех регионах Российской федерации, а также за рубежом.

Для того, чтобы стать участником необходимо зарегистрироваться на сайте 25 января 2019, это абсолютно бесплатно. Проявить себя может любой желающий школьник 5-11 классов.