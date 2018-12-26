2018-12-26T11:12:36+03:00
Общество

Школьники Кубани примут участие в международном телемосте

Участники конкурса «Живая классика» пообщаются с ребятами из разных стран
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: пресс-службы Фонда "Живая классика"Фото: пресс-службы Фонда "Живая классика"
Изменить размер текста:

Школьники Кубани примут участие в международном телемосте. В декабре «Живая классика» планирует организовать более 20 подобных встреч членов конкурса с ребятами из разных стран - Америки, Иордании, Израиля, Аргентины, Великобритании, Норвегии, Швейцарии.

«Живая классика» решила объединить подростков от 10 до 17 лет. Познакомиться с конкурсантами из других стран сможет любой участник. Заявку на проведение телемоста можно оставить по ссылке.

- Первый телемост между ребятами из Санкт-Петербурга и города Перт (Австралия) состоялся 16 декабря. Он прошел рамках I Международного съезда кураторов участников конкурса юных чтецов «Живая классика», - сообщили в пресс-службе фонда "Живая классика".

Для российских участников такие беседы помогают узнать, как живут их сверстники за рубежом, что их волнует, к чему они стремятся, какие книги они выбирают.

Напомним, «Живая классика» - это ежегодный конкурс по чтению вслух прозы на русском языке, который проходит среди школьников во всех регионах Российской федерации, а также за рубежом.

Для того, чтобы стать участником необходимо зарегистрироваться на сайте 25 января 2019, это абсолютно бесплатно. Проявить себя может любой желающий школьник 5-11 классов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре наградили победителей конкурса «Курортный Олимп — проекты»
В Краснодаре пройдет «Театральный переполох»
В Новороссийске у двух пожилых женщин нашли около 500 граммов героина
В Апшеронском районе иномарка столкнулась со школьным автобусом
В Кавказском районе произошло смертельное ДТП
В Краснодаре в Новогоднюю ночь продлят работу общественного транспорта
В Краснодаре в аварии на Западном обходе погиб мужчина
На Кубани у мужчины нашли несколько пакетов с синтетическими наркотиками
Клиенты ВТБ могут оплачивать покупки в магазинах «Лента» баллами «Коллекции»
В Армавире в ДТП с тремя автомобилями пострадали люди
На Кубани задержали фальшивомонетчика из Краснодара
В ЗСК обсудили проблемные вопросы Краснодара
Госавтоинспекторы Кубани провели праздник для пострадавших в ДТП детей
На трассе под Армавиром отечественная легковушка влетела под грузовик
В краснодарском музее покажут более 100 картин Владимира Яковлева
На Красной Поляне к зимнему сезону готовы более 200 кафе и ресторанов
В Краснодарском крае запустят новую программу по поддержке предприятий
Под Новороссийском на рабочего упала бетонная плита
На Кубани запустили второй мультикомплекс
Арт-объект «Я люблю Краснодар» переедет
Кубань отметит 30-летие вывода советских войск из Афганистана
В Краснодаре вручили подарки детям из малообеспеченных семей
В должность главы Белореченского района вступил Александр Шаповалов
Финалистку прошлого сезона «Синяя Птица» из Отрадной пригласили на юбилей шоу
В Краснодаре открылся первый технопарк для детей
Дело сочинских чиновников передали в суд
Две точки продажи поддельной красной икры обнаружили в Горячем ключе