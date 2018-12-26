В Кавказском районе произошло смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 11:33 2018-12-26T12:17:04+03:00

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В Краснодарском крае 26 декабря около 7:20 в Кавказском районе на 111 километре автодороги Темрюк – Краснодар – Ставрополь произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа незамедлительно прибыли на место аварии.

По предварительным данным, водитель отечественной легковушки выехал на полосу встречного движения. Там он лоб в лоб столкнулся автомобилем марки Audi.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В результате ДТП два пассажира иномарки погибли на месте, а водители столкнувшихся машин и пассажир ВАЗ с травмами различной степени тяжести доставлены на скорой доставлены в больницу.

- По факту аварии правоохранители проводят проверку, выясняют причины и обстоятельства случившегося, - сообщили «Комсомольской правде – Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.