2018-12-26T11:51:15+03:00
Происшествия

В Апшеронском районе иномарка столкнулась со школьным автобусом

Пострадали водитель легковушки и два ребенка в возрасте 3 и 4 лет
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краюФото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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В Апшеронском районе около 7:30 на 3 километре автодороги Апшеронск - Нефтегорск произошла авария. На место прибыли сотрудники полиции.

По предварительным данным, 27-летняя женщина находилась за рулем автомобиля марки NISSAN. В условиях снегопада водитель допустила занос и выехала на полосу встречного движения. Там иномарка столкнулась со школьным автобусом.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала женщиа и два ребенка в возрасте 3 и 4 лет, которые находились в иномарке. Их доставили в больницу.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

- В настоящее время по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства случившегося, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, 26 декабря около 7:20 в Кавказском районе на 111 километре автодороги ТемрюкКраснодарСтаврополь произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

В результате ДТП два пассажира иномарки погибли на месте, водители машин и пассажир ВАЗ доставлены в больницу.

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