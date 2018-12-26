В Новороссийске у двух пожилых женщин нашли около 500 граммов героина
В Новороссийске правоохранители обнаружили у двух пожилых женщин около полукилограмма героина.
В ходе проверки полученной оперативной информации сотрудники полиции осмотрели в городе-герое съемную квартиру двух приезжих из ближнего зарубежья. Они подозревались в незаконном сбыте наркотиков.
При обыске в одной из комнат, в шкафу и серванте правоохранители нашли два пакета с порошкообразным веществом бежевого цвета. Еще пять свертков с аналогичным веществом правоохранители обнаружили в куртке одной из подозреваемых.
Экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством – героином, общей массой около 500 граммов.
54-летнюю и 56-летнюю женщин задержали и для дальнейшего разбирательства доставили в отдел полиции. Они рассказали, что собирались сбыть наркотик на территории города Новороссийска.
- В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Им грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.