2018-12-26T12:33:10+03:00
Происшествия

В Новороссийске у двух пожилых женщин нашли около 500 граммов героина

За это они могут всю оставшуюся жизнь провести в тюрьме
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске у двух пожилых женщин нашли около 500 граммов героинаВ Новороссийске у двух пожилых женщин нашли около 500 граммов героинаФото: Архив "КП"
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В Новороссийске правоохранители обнаружили у двух пожилых женщин около полукилограмма героина.

В ходе проверки полученной оперативной информации сотрудники полиции осмотрели в городе-герое съемную квартиру двух приезжих из ближнего зарубежья. Они подозревались в незаконном сбыте наркотиков.

При обыске в одной из комнат, в шкафу и серванте правоохранители нашли два пакета с порошкообразным веществом бежевого цвета. Еще пять свертков с аналогичным веществом правоохранители обнаружили в куртке одной из подозреваемых.

Экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством – героином, общей массой около 500 граммов.

54-летнюю и 56-летнюю женщин задержали и для дальнейшего разбирательства доставили в отдел полиции. Они рассказали, что собирались сбыть наркотик на территории города Новороссийска.

- В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Им грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

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