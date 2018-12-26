2018-12-26T12:35:03+03:00
Общество

В Краснодаре пройдет «Театральный переполох»

В нем примут участие солисты и коллективы в возрасте от семи лет
Татьяна СМИРНОВА
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В Краснодаре пройдет «Театральный переполох»В Краснодаре пройдет «Театральный переполох»
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В Краснодаре пройдет международный фестиваль-конкурс «Театральный переполох». Его проведут весной - со 2 по 5 апреля.

Принять участие в конкурсе может любой желающий солист и коллектив в возрасте от семи лет. Подать заявку можно до 1 марта следующего года.

«Театральный переполох» пройдет в два этапа. Участники будут бороться за победу в трех номинациях: «Театральное искусство», «Художественное слово» и «Ораторское искусство».

На мероприятии конкурсанты смогут не только проявить себя, но и научиться чему-то новому: на фестивале члены жюри проведут для участников мастер-классы. Победителей «Творческого переполоха» наградят на торжественной церемонии закрытия.

- В прошлый раз в конкурсе приняли участие 400 человек. Среди них были жители Астрахани, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Керчи и Кубани, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе КГИК.

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