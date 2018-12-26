В Краснодаре наградили победителей конкурса «Курортный Олимп — проекты»

СЕГОДНЯ 13:12 2018-12-26T13:12:52+03:00

В нем приняли участие более 60 человек

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В Краснодаре наградили победителей регионального конкурса «Курортный Олимп — проекты». В нем принимали участие более 60 студентов девяти высших и средних учебных учреждений региона.

На конкурсе ребята предлагали идеи по развитию туризма в городе-курорте.

Например, они советовали разработать приложение, в котором можно было бы найти все достопримечательности края,а также построить завод для переработки водорослей.

- Есть много хороших проектов, которые можно рассматривать для реализации. Мы обратим внимание на всех, кто участвовал, и в будущем, когда они закончат свои учебные заведения, рассмотрим их как специалистов курортной отрасли, - об этом сообщил замминистра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Юрий Желток.

В результате жюри выбрали 20 лучших работ. Всех участников конкурса наградили грамотами и кубками от министерства курортов и туризма региона.