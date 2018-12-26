Компания АСК ввела в Краснодаре в эксплуатацию два литера ЖК «Марсель 2»

СЕГОДНЯ 13:30 2018-12-26T13:30:43+03:00

В Краснодаре получили ключи от квартир будущие жильцы ЖК «Марсель 2», который возводит группа компаний АСК

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В преддверии Нового года застройщик сдал в эксплуатацию третий и пятый литеры жилого комплекса. Торжественная церемония передачи жилых помещений состоялась 20 декабря. Компания АСК организовала праздник для будущих жильцов, их ждали сладкие угощения и поздравления от Деда Мороза и Снегурочки.

ЖК «Марсель 2» компания АСК строит в поселке Новознаменском, в тихом и экологически чистом районе Краснодара. Строительство ведут по монолитно-кирпичной технологии. Общая площадь квартир в двух сданных литерах составляет 7 тыс. кв. метров.

- В жилом комплексе «Марсель 2» имеется собственный зеленый двор. На территории запланирована универсальная огороженная спортплощадка с прорезиненным покрытием. В 10–15 минутах от ЖК находятся крупные торгово-развлекательные центры и гипермаркеты, школы, детсады, - рассказала гендиректор компании Инна Шестаченко. - Еще в числе преимуществ «Марселя 2» – комфортные планировки, хорошая звукоизоляция квартир и просторные застекленные лоджии.

Приобрести квартиру в ЖК «Марсель 2» можно уже с готовым ремонтом, мебелью и техникой. Помимо этого, во всех квартирах заранее проводят интернет-кабель, устанавливают домофон, индивидуальные приборы учета воды и тепла.

Инна Шестаченко добавила, что основными покупателями квартир в жилом комплексе «Марсель 2» являются жители Краснодарского края и других регионов страны, средний возраст жильцов составляет 30-40 лет.

В целом в рамках проекта этого жилого комплекса компания АСК возведет девять восьмиэтажных домов. Ввод в эксплуатацию первого, второго, четвертого, шестого и восьмого литеров запланирован на четвертый квартал 2019 года.

Руководитель АСК напомнила, что в текущем году компания увеличила объемы строительства более чем на 60%. По данному показателю застройщик занимает четвертое место в Краснодарском крае.