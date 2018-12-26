Пропал 36-летний житель Краснодара
20 декабря в Краснодаре пропал мужчина.
- В дежурную часть полиции обратилась жена исчезнувшего. Она рассказала правоохранителям о том, что ее супруг поехал на встречу на автомобиле марки « Mercedes-Benz E-Class» и не вернулся домой, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК РФ по Краснодарскому краю.
Выяснилось, что 36-летний мужчина попал на встречу. После разговора со своим знакомым он уехал в неизвестном направлении.
По этому факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
По данным полиции, пропавший проживал в многоэтажном доме, расположенном на улице 70-летия Октября. На встречу мужчина уехал в клетчатых брюках, коричневой куртке, персикового цвета рубашке и кофте.
Всех, кто что-то знает о месте нахождения и причинах исчезновения Сергея Гливанского, правоохранители просят сообщить по телефонам (861)224-90-21 либо 02.