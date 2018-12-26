В Приморско-Ахтарском районе сбили пешехода

СЕГОДНЯ 14:42 2018-12-26T14:45:12+03:00

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25 декабря на 43 километре автодороги Тимашевск — Приморско-Ахтарск внедорожник сбил пешехода.

- Около 8 часов вечера в дежурную часть полиции сообщили о ДТП. На указанное место прибыли правоохранители и карета скорой помощи. По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля марки Toyota Land Cruiser 200 сбил пешехода. Из-за темного времени суток он не заметил, что в одном с ним направлении по проезжей части двигался 29-летнего мужчина, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю.

От полученных в результате происшествия травм пешеход погиб на месте.

Как рассказывают правоохранители, одной из причин трагедии стало то, что на одежде погибшего не было светоотражающих элементов.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии.