СЕГОДНЯ 15:06 2018-12-26T15:06:17+03:00

В следующем году в Краснодаре проведут экологическую акцию

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26 декабря с 10:00 до 14:00 в Краснодаре пройдет экологическая акция.

- Каждый желающий может принять в ней участие и помочь очистить столицу региона от опасных отходов, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

По словам директора департамента городского хозяйства и ТЭК Владислава Белого, эта акция поможет повысить экологическую культуру. Также он отметил, что ждет на ней представителей экологических и молодежных организаций, активистов и работников управляющих компаний.

В Краснодаре организуют пункты приема опасных отходов. Туда можно будет отнести градусники, просроченные лекарства, батарейки, аккумуляторы, электронные приборы и так далее.

Желающих принять участие в акции ждут на Проспекте Чекистов, 17, Московской, 54, Ставропольской, 262, им. Атарбекова, 28/1 и им. 30-й Иркутской Дивизии, 2/2.