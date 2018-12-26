СЕГОДНЯ 15:38 2018-12-26T15:38:33+03:00

В Краснодаре прошла конференция, посвященная 75-летию со дня начала освобождения Северного Кавказа

По ее итогам выпустили сборник, в который вошла статья с рассекреченными архивными материалами времен ВОВ

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В Краснодаре провели научно-исследовательскую конференцию, посвященную 75-летию со дня начала освобождения Северного Кавказа.

- Особое внимание на ней уделили подвигам участников Великой Отечественной войны. Также собравшиеся обсудили вопросы боевых операций у Новороссийска, Туапсе, Крымска, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Краснодарскому краю.

По итогам конференции выпустили сборник «Год 1943-й. Освобождение Кубани: Время. События. Люди». В него вошла статья «Некоторые аспекты борьбы оперативно-чекистских групп с немецко-фашистскими захватчиками». Ее основой стали неизвестные ранее архивные материалы УФСБ России по краю о деятельности групп УНКВД Кубани во времена Великой Отечественной войны.

С данными статьи можно ознакомиться в библиотечном фонде Краснодарского государственного института культуры. Доступ к сборнику свободный.