Кубанцам рекомендуют вернуть долги

СЕГОДНЯ 15:41 2018-12-26T15:41:43+03:00

За год в списки невыездных попали более 250 тысяч жителей региона

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Около 155 тысяч жителей Краснодарского края не смогут выехать за границу. В их отношении действует ограничение, вызванное наличием различного рода задолженностей.

Всего за 2018 год ограничение на выезд из страны было наложено более чем на 260 тысяч жителей региона, однако 107 тысяч человек уже погасили имевшуюся задолженность, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе УФССП России по региону.

Как отмечают специалисты, больше всего должников по так называемым социальным категориям. Это задолженности по алиментам, а также возмещению вреда, причиненного здоровью, морального вреда и возмещению имущественного ущерба.