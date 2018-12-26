Росгвардейцы подарили праздник маленьким Краснодарцам

СЕГОДНЯ 16:03 2018-12-26T16:03:46+03:00

К пациентам городской больницы пришли в гости Дед Мороз, Снегурочка и оркестр

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Сотрудники Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю поздравили с наступающим Новым годом детей, которые находятся в городской больнице и воспитанников детского дома «Рождественский». В гости к ребятам пришли Дед Мороз и Снегурочка, а также военный оркестр ведомства.

- Музыканты исполнили песни из известных советских мультфильмов и кинокартин, а также композиции военных лет. Дед Мороз и Снегурочка организовали для детей интересные конкурсы, а также выслушали подготовленные стихотворения, рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

В завершении праздника росгвардейцы пожелали детям всего наилучшего в новом году и подарили сладкий подарок.