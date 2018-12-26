Росгвардейцы подарили праздник маленьким Краснодарцам
Сотрудники Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю поздравили с наступающим Новым годом детей, которые находятся в городской больнице и воспитанников детского дома «Рождественский». В гости к ребятам пришли Дед Мороз и Снегурочка, а также военный оркестр ведомства.
- Музыканты исполнили песни из известных советских мультфильмов и кинокартин, а также композиции военных лет. Дед Мороз и Снегурочка организовали для детей интересные конкурсы, а также выслушали подготовленные стихотворения, рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
В завершении праздника росгвардейцы пожелали детям всего наилучшего в новом году и подарили сладкий подарок.