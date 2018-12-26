2018-12-26T16:44:27+03:00
Общество

Полицейские и общественники поздравили с Новым годом воспитанников Центра всемирного содержания

Детям подарили сладкие подарки и провели спектакль
Татьяна СМИРНОВА
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Полицейские и общественник поздравили с Новым годом воспитанников Центра всемирного содержанияПолицейские и общественник поздравили с Новым годом воспитанников Центра всемирного содержания
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Полицейские, представитель Общественного совета при главке Темыр Хагуров и сотрудники библиотеки им. Братьев Игнатовых поздравили с наступающим праздником воспитанников Центра всемирного содержания.

В гости к ребятам пришли Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи. Для ребят провели спектакль, подготовили конкурсы и викторины, песни и танцы. Воспитанники Центра в свою очередь рассказали гостям стихотворения.

Гости поздравили детей с наступающий праздником

Гости поздравили детей с наступающий праздником

- Гости поздравили детей с наступающий праздником, а также Темыр Хагуров от лица Общественного совета вручил им сладкие подарки, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре Полицейский Дед Мороз и Снегурочка поздравили с наступающим праздником 13 семей, которые попали трудную жизненную ситуацию.

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