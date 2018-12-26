Сочинского блогера осудили на 6 лет

СЕГОДНЯ 16:40 2018-12-26T16:40:54+03:00

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В Сочи осудили редактора одного из городских сайтов Александра Валова. Его признали виновным в вымогательстве.

- Как установили следователи, в 2016 году Валов потребовал от депутата Госдумы Юрия Напсо 150 тысяч рублей. В противном случае он угрожал выложить в Интернет материалы, которые могли нанести вред репутации народного избранника. После получения денег, Валов вновь потребовал у депутата 150 тысяч за отказ от публикации новых материалов, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Суд, рассмотрев все доказательства, признал Валова виновным в вымогательстве в особо крупном размере. Его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 400 тысяч рублей.