У жителя Краснодара изъяли 2 килограмма марихуаны
Сотрудники правоохранительных органов оперативным путем получили информацию о том, что 36-летний житель Краснодара незаконно хранит у себя дома наркотические вещества.
- Полицейские провели проверку. В результате обыска домовладений подозреваемого правоохранители нашли и изъяли пакеты с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что в них находилось два килограмма марихуаны, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Мужчину задержали. В отделении полиции он рассказал правоохранителям о том, что нашел дикорастущие кусты конопли в лесопосадке, оборвал их, изготовил наркотическое вещество и хранил дома для личного употребления.
По данному факту в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до десяти лет.
В настоящее время ведётся следствие.