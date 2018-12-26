У жителя Краснодара изъяли 2 килограмма марихуаны

СЕГОДНЯ 17:15 2018-12-26T17:15:17+03:00

Ему грозит до десяти лет лишения свободы

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Сотрудники правоохранительных органов оперативным путем получили информацию о том, что 36-летний житель Краснодара незаконно хранит у себя дома наркотические вещества.

- Полицейские провели проверку. В результате обыска домовладений подозреваемого правоохранители нашли и изъяли пакеты с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что в них находилось два килограмма марихуаны, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчину задержали. В отделении полиции он рассказал правоохранителям о том, что нашел дикорастущие кусты конопли в лесопосадке, оборвал их, изготовил наркотическое вещество и хранил дома для личного употребления.

По данному факту в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

В настоящее время ведётся следствие.