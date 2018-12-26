2018-12-26T19:09:10+03:00
Общество

Выплата пенсий в новогодние праздники на Кубани

Деньги жители края начнут получать с 3 января
Татьяна СМИРНОВА
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Выплата пенсий в новогодние праздники на КубаниВыплата пенсий в новогодние праздники на Кубани
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Отделение Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю совместно с «Почтой России» разработали план выплат пенсий в янврае.

Для получателей, которым деньги поступают в учреждения почтовой связи, разработали новое расписание выплат. Тем, кто должен был получить средства 3-4 января, переведут их 3 числа, вместо 5 и 6 - 4, вместо 7 – 5.

График выплат пенсий через банки не изменится.

- После 5 января пенсии и иные социальные выплаты будут поступать гражданам согласно расписанию, - об этом сообщает отделение Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время на Кубани проживает более 1,6 миллионов человек, которые получают пенсию. 40% этих граждан забирают пенсию в учреждениях почтовой связи.

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