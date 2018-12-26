В Горячем Ключе задержали подозреваемого в серии краж

СЕГОДНЯ 18:35 2018-12-26T18:35:22+03:00

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В Горячем Ключе сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в серии краж.

- В дежурную часть полиции поступило несколько заявлений от местных жителей. Они сообщили о том, что кто-то проник в их домовладения, разбив окно, и забрал ценные вещи и деньги. Правоохранители проверили граждан, которые раньше привлекались к ответственности за аналогичные преступления. В результате они задержали 40-летнего местного жителя, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В дальнейшем правоохранители установили причастность подозреваемого к шести кражам.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до шести лет.

Часть пропавших средств уже вернули законным владельцам.

В настоящее время ведется следствие.