2018-12-26T19:19:35+03:00
Общество

Около полукилограмма героина изъято у женщин в Новороссийске

Женщины собирались сбывать наркотики на территории города
Варвара ДЫМ
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Две приезжие женщины, которые снимали квартиру в Новороссийске, подозреваются в незаконном сбыте наркотиков.

- По полученным оперативным данным, они хранили у себя наркотики. Когда полиция пришла с обыском, вшкафу и в серванте обнаружили два полимерных пакета с порошкообразным веществом бежевого цвета. Еще 5 пакетов с аналогичным веществом нашли в куртке одной из подозреваемых, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Когда все вещества изъяли и провели экспертизу, оказалось, что в квартире дамы хранили героин, общей массой около 500 граммов.

Женщин, одной 54 года, другой -56 лет, задержали.

- Оказалось, что они собирались сбывать вещество на территории Новороссийска, - пояснили в ГУ МВД.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Максимальное наказание по этим сатьям - пожизненное лишение свободы.

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