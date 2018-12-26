2018-12-26T19:56:00+03:00
Общество

В столице Кубани представят выставку репродукций с дополненной реальностью

Оживет «Мона Лиза» Леонардо да Винчи и «Сикстинская Мадонна» Рафаэля
Варвара ДЫМ
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«Ожившие» картины представят в Краснодаре 10 января. Выставка будет работать до 12 февраля, поэтому посмотреть на репродукции знаменитых полотен, которые еще и двигаются, смогут все желающие.

- Выставка репродукций с дополненной реальностью называется «50 мировых шедевров живописи», - рассказали в выставочном зале изобразительных искусств Краснодара. – На картины нанесен код, который посетители смогут считать с помощью приложения в планшете нашей галереи и или в смартфоне – как его скачать, у нас будет инструкция. И поднеся планшет или мобильник к полотну, на картине будут оживать некоторые элементы.

Например, с цветов, которые изображены на картинах, будут опадать лепестки, а на небе поплывут облака.

В выставочном зале представят работы различных эпох: Готики, Ренессанса, Барокко. Оживет и «Мона Лиза» Леонардо да Винчи и «Сикстинская Мадонна» Рафаэля.

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