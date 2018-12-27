СЕГОДНЯ 07:34 2018-12-27T07:39:41+03:00

К концу года размер госдолга Кубани уменьшится более чем на 9 млрд рублей

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В Краснодаре прошло совещание, посвящённое итогам развития Краснодарского края в текущем году. На нем стало известно, что размер государственного долга региона уменьшится более чем на 9 млрд рублей.

- В конце текущего года он составит не больше 140 млрд рублей, - это на совещании отметил заместитель главы края Игорь Галась.

В настоящее время государственный долг Кубань планирует сократить с помощью доходов бюджета.

- Это эффективный путь. Бюджет края растёт, пропорционально уменьшается размер задолженности, - сообщил Вениамин Кондратьев.

В ближайшие три года ежегодно из бюджета края 4-5 млрд рублей будут уходить на сокращение государственного долга.

- Согласно плану, к началу 2022 года долговая нагрузка сократится до 60%, - об этом сообщает пресс-службе администрации Кубани.

Также в регионе идут работы по уменьшению городского долга. В текущем году он сократится на 2 млрд рублей. Для этого муниципалитетам представили бюджетные кредиты. По словам главы региона, их гашение позволит им развиваться в ускоренном темпе.