В Темрюкском районе неизвестный ограбил храм

СЕГОДНЯ 08:07 2018-12-27T08:09:41+03:00

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Ночью 25 декабря в станице Тамань неизвестный ограбил храм Покрова Пресвятой Богородицы.

- В дежурную часть полиции около 4 часов утра поступило сообщение о хищении пожертвований прихожан. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности тех, кто причастен к совершению преступления, а также выясняют размер ущерба, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили с пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, похищена лишь часть ювелирных украшений, которые прихожане жертвовали храму. Они лежали под стеклом Козельщанской иконой Божией Матери. Согласно преданию, она является чудотворной. Именно поэтому прихожане в благодарность за свои прошения добровольно оставляли в храме Покрова Пресвятой Богородицы золото и бриллианты.