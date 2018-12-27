2018-12-27T08:09:41+03:00
Происшествия

В Темрюкском районе неизвестный ограбил храм

Он украл пожертвования прихожан
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
В Темрюкском районе неизвестный ограбил храмВ Темрюкском районе неизвестный ограбил храм
Изменить размер текста:

Ночью 25 декабря в станице Тамань неизвестный ограбил храм Покрова Пресвятой Богородицы.

- В дежурную часть полиции около 4 часов утра поступило сообщение о хищении пожертвований прихожан. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности тех, кто причастен к совершению преступления, а также выясняют размер ущерба, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили с пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, похищена лишь часть ювелирных украшений, которые прихожане жертвовали храму. Они лежали под стеклом Козельщанской иконой Божией Матери. Согласно преданию, она является чудотворной. Именно поэтому прихожане в благодарность за свои прошения добровольно оставляли в храме Покрова Пресвятой Богородицы золото и бриллианты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Армавире девушка попала под колёса автомобиля и осталась без зубов
В Краснодаре изъяли более 40 кг икры различных видов рыб
К концу года размер госдолга Кубани уменьшится более чем на 9 млрд рублей
В столице Кубани представят выставку репродукций с дополненной реальностью
Около полукилограмма героина изъято у женщин в Новороссийске
В Горячем Ключе задержали подозреваемого в серии краж
Выплата пенсий в новогодние праздники на Кубани
У жителя Краснодара изъяли 2 килограмма марихуаны
Сочинского блогера осудили на 6 лет
Полицейские и общественники поздравили с Новым годом воспитанников Центра всемирного содержания
Росгвардейцы подарили праздник маленьким Краснодарцам
Кубанцам рекомендуют вернуть долги
В Краснодаре прошла конференция, посвященная 75-летию со дня начала освобождения Северного Кавказа
В следующем году в Краснодаре проведут экологическую акцию
В Приморско-Ахтарском районе сбили пешехода
Пропал 36-летний житель Краснодара
Компания АСК ввела в Краснодаре в эксплуатацию два литера ЖК «Марсель 2»
В Краснодаре наградили победителей конкурса «Курортный Олимп — проекты»
В Краснодаре пройдет «Театральный переполох»
В Новороссийске у двух пожилых женщин нашли около 500 граммов героина
В Апшеронском районе иномарка столкнулась со школьным автобусом
В Кавказском районе произошло смертельное ДТП
Школьники Кубани примут участие в международном телемосте
В Краснодаре в Новогоднюю ночь продлят работу общественного транспорта
В Краснодаре в аварии на Западном обходе погиб мужчина