2018-12-27T08:29:45+03:00
Происшествия

В Краснодаре изъяли более 40 кг икры различных видов рыб

Ее продавали незаконно
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
В Краснодаре изъяли более 40 кг икры различных видов рыбВ Краснодаре изъяли более 40 кг икры различных видов рыб
Изменить размер текста:

В предверии главного праздника года правоохранители проводят проверку на территории Краснодара, выявляют места незаконной торговли икрой различных видов рыб.

- С декабря в городе проверили более 40 юридических и физических лиц, занимающихся продажей указанного товара. В результате проведённых работ правоохранители изъяли около 40 кг икры различных видов рыб, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщил представитель УМВД РФ по Краснодару Артём Коноваленко.

Также сотрудники полиции особое внимание уделяют тому месту, на котором занимаются реализацией продуктов. За текущий месяц за торговлю икрой на неустановленной для этого территории к административной ответственности привлекли более 57 человек.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Горячем Ключе обнаружили две точки продажи поддельной красной икры.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Армавире девушка попала под колёса автомобиля и осталась без зубов
В Темрюкском районе неизвестный ограбил храм
К концу года размер госдолга Кубани уменьшится более чем на 9 млрд рублей
В столице Кубани представят выставку репродукций с дополненной реальностью
Около полукилограмма героина изъято у женщин в Новороссийске
В Горячем Ключе задержали подозреваемого в серии краж
Выплата пенсий в новогодние праздники на Кубани
У жителя Краснодара изъяли 2 килограмма марихуаны
Сочинского блогера осудили на 6 лет
Полицейские и общественники поздравили с Новым годом воспитанников Центра всемирного содержания
Росгвардейцы подарили праздник маленьким Краснодарцам
Кубанцам рекомендуют вернуть долги
В Краснодаре прошла конференция, посвященная 75-летию со дня начала освобождения Северного Кавказа
В следующем году в Краснодаре проведут экологическую акцию
В Приморско-Ахтарском районе сбили пешехода
Пропал 36-летний житель Краснодара
Компания АСК ввела в Краснодаре в эксплуатацию два литера ЖК «Марсель 2»
В Краснодаре наградили победителей конкурса «Курортный Олимп — проекты»
В Краснодаре пройдет «Театральный переполох»
В Новороссийске у двух пожилых женщин нашли около 500 граммов героина
В Апшеронском районе иномарка столкнулась со школьным автобусом
В Кавказском районе произошло смертельное ДТП
Школьники Кубани примут участие в международном телемосте
В Краснодаре в Новогоднюю ночь продлят работу общественного транспорта
В Краснодаре в аварии на Западном обходе погиб мужчина