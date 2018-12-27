В Краснодаре изъяли более 40 кг икры различных видов рыб

СЕГОДНЯ 08:29 2018-12-27T08:29:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В предверии главного праздника года правоохранители проводят проверку на территории Краснодара, выявляют места незаконной торговли икрой различных видов рыб.

- С декабря в городе проверили более 40 юридических и физических лиц, занимающихся продажей указанного товара. В результате проведённых работ правоохранители изъяли около 40 кг икры различных видов рыб, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщил представитель УМВД РФ по Краснодару Артём Коноваленко.

Также сотрудники полиции особое внимание уделяют тому месту, на котором занимаются реализацией продуктов. За текущий месяц за торговлю икрой на неустановленной для этого территории к административной ответственности привлекли более 57 человек.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Горячем Ключе обнаружили две точки продажи поддельной красной икры.