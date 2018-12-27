2018-12-27T08:49:09+03:00
Происшествия

В Армавире девушка попала под колёса автомобиля и осталась без зубов

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
В Армавире девушка попала под колёса автомобиля и осталась без зубовВ Армавире девушка попала под колёса автомобиля и осталась без зубов
Изменить размер текста:

22 декабря в Армавире на пересечении улиц Тургенева и Свердлова 25-летняя девушка попала под колёса автомобиля.

- Около 8 часов утра в дежурную часть полиции поступило сообщение о ДТП. На указанное место прибыли правоохранители и карета скорой помощи. По предварительным данным, пострадавшая пересекала проезжую часть. В это время на перекрёсток выехали Жигули. За рулём автомобиля находился 58-летний мужчина. По неизвестный причинам он не пропустил женщину и наехал на неё, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в отделе пропаганды БДД ОГИБДД Армавира.

Пострадавшую доставали в ближайшую больницу. В результате столкновения девушка ударилась лицом и выбила передние зубы. Врачи выявили у неё ушиб левого коленного и голеностопного суставов.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре изъяли более 40 кг икры различных видов рыб
В Темрюкском районе неизвестный ограбил храм
К концу года размер госдолга Кубани уменьшится более чем на 9 млрд рублей
В столице Кубани представят выставку репродукций с дополненной реальностью
Около полукилограмма героина изъято у женщин в Новороссийске
В Горячем Ключе задержали подозреваемого в серии краж
Выплата пенсий в новогодние праздники на Кубани
У жителя Краснодара изъяли 2 килограмма марихуаны
Сочинского блогера осудили на 6 лет
Полицейские и общественники поздравили с Новым годом воспитанников Центра всемирного содержания
Росгвардейцы подарили праздник маленьким Краснодарцам
Кубанцам рекомендуют вернуть долги
В Краснодаре прошла конференция, посвященная 75-летию со дня начала освобождения Северного Кавказа
В следующем году в Краснодаре проведут экологическую акцию
В Приморско-Ахтарском районе сбили пешехода
Пропал 36-летний житель Краснодара
Компания АСК ввела в Краснодаре в эксплуатацию два литера ЖК «Марсель 2»
В Краснодаре наградили победителей конкурса «Курортный Олимп — проекты»
В Краснодаре пройдет «Театральный переполох»
В Новороссийске у двух пожилых женщин нашли около 500 граммов героина
В Апшеронском районе иномарка столкнулась со школьным автобусом
В Кавказском районе произошло смертельное ДТП
Школьники Кубани примут участие в международном телемосте
В Краснодаре в Новогоднюю ночь продлят работу общественного транспорта
В Краснодаре в аварии на Западном обходе погиб мужчина