СЕГОДНЯ 08:49 2018-12-27T08:49:09+03:00

В Армавире девушка попала под колёса автомобиля и осталась без зубов

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22 декабря в Армавире на пересечении улиц Тургенева и Свердлова 25-летняя девушка попала под колёса автомобиля.

- Около 8 часов утра в дежурную часть полиции поступило сообщение о ДТП. На указанное место прибыли правоохранители и карета скорой помощи. По предварительным данным, пострадавшая пересекала проезжую часть. В это время на перекрёсток выехали Жигули. За рулём автомобиля находился 58-летний мужчина. По неизвестный причинам он не пропустил женщину и наехал на неё, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в отделе пропаганды БДД ОГИБДД Армавира.

Пострадавшую доставали в ближайшую больницу. В результате столкновения девушка ударилась лицом и выбила передние зубы. Врачи выявили у неё ушиб левого коленного и голеностопного суставов.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.