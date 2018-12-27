В Армавире откроют новую школу искусств
В Армавире откроют новую школу искусств. Для этого власти города приобрели здание бывшего Дома культуры. Оно обошлось им в 124 миллиона рублей. Большую часть средств на покупку здания выделили из бюджета региона.
В новой школе появится зал хореографии, кабинет музыки и театральная студия.
- Заниматься ремонтом здания не нужно. Оно в хорошем состоянии, - об этом сообщает администрация Армавира.
В настоящее время город обустраивает новую школу искусств всем необходим: покупает мебель, а также оборудование для занятий.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что Краснодаре открылся первый технопарк для детей. В нем дети, достигшие семилетнего возраста, смогут бесплатно заниматься на новейшем оборудовании по наиболее эффективным формам обучения.