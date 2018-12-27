2018-12-27T09:19:19+03:00
Общество

В Армавире откроют новую школу искусств

Для этого муниципалитет купил здание бывшего Дома культуры
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
В Армавире откроют новую школу искусствВ Армавире откроют новую школу искусств
Изменить размер текста:

В Армавире откроют новую школу искусств. Для этого власти города приобрели здание бывшего Дома культуры. Оно обошлось им в 124 миллиона рублей. Большую часть средств на покупку здания выделили из бюджета региона.

В новой школе появится зал хореографии, кабинет музыки и театральная студия.

- Заниматься ремонтом здания не нужно. Оно в хорошем состоянии, - об этом сообщает администрация Армавира.

В настоящее время город обустраивает новую школу искусств всем необходим: покупает мебель, а также оборудование для занятий.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что Краснодаре открылся первый технопарк для детей. В нем дети, достигшие семилетнего возраста, смогут бесплатно заниматься на новейшем оборудовании по наиболее эффективным формам обучения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре директора строительной фирмы осудят за мошенничество
ВТБ профинансирует агрохолдинг «БИО-ТОН» на 2 млрд рублей
В Армавире завершился ремонт музыкальной школы для слепых и слабовидящих детей
Под Славянском произошло массовое ДТП
В Краснодаре отремонтировали водопроводно-насосную станцию
Наркодилера из Краснодара могут лишить свободы до конца жизни
Задержан подозреваемый в ограблении дома в Красноармейском районе
В Армавире девушка попала под колёса автомобиля и осталась без зубов
В Краснодаре изъяли более 40 кг икры различных видов рыб
В Темрюкском районе неизвестный ограбил храм
К концу года размер госдолга Кубани уменьшится более чем на 9 млрд рублей
В столице Кубани представят выставку репродукций с дополненной реальностью
Около полукилограмма героина изъято у женщин в Новороссийске