Задержан подозреваемый в ограблении дома в Красноармейском районе

СЕГОДНЯ 09:51 2018-12-27T09:51:17+03:00

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Правоохранители задержали подозреваемого в ограблении дома в Красноармейском районе

- В дежурную часть полиции обратился местный житель. Мужчина сообщил о том, что пока он отсутствовал, в его дом кто-то поник и украл мобильный телефон, банковую карту, деньги и спортивные брюки. На указанное место прибыли правоохранители. Они провели проверку, в ходе которой выяснилось, что злоумышленник проник в дом через входную дверь. В дальнейшем правоохранители опросили возможных очевидцев и составили ориентировку на подозреваемого, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Позже полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний житель Пермского края.

Подозреваемый рассказал, что обналичил деньги с украденной банковской карты и потратил их на продукты.

Похищенные вещи правоохранители изъяли и вернули законному владельцу.

По данному факту в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до шести лет.