2018-12-27T10:10:44+03:00
Происшествия

Наркодилера из Краснодара могут лишить свободы до конца жизни

У него изъяли около 500 граммов «соли»
Татьяна СМИРНОВА
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Наркодилера из Краснодара могут лишить свободы до конца жизниНаркодилера из Краснодара могут лишить свободы до конца жизни
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В Краснодаре сотрудники правоохранительных органов задержали 44-летнего местного жителя.

- Мужчина пытался осуществить тайниковую закладку с веществом белого цвета. Его задержали, а пакетик с порошком изъяли и отправили на экспертизу, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники полиции провели обыск в квартире злоумышленника. В ней они нашли ещё более 20 пакетиков с веществом белого цвета, которые также отправили на поверку.

Экспертиза установила, что порошок, который сотрудники полиции изъяли у задержанного, - наркотик, а именно «соль», общей массой около 500 граммов.

По данному факту в отношении 44-летнего местного жителя возбудили уголовное дело. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

В настоящее время правоохранители продолжают расследование.

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