Наркодилера из Краснодара могут лишить свободы до конца жизни
В Краснодаре сотрудники правоохранительных органов задержали 44-летнего местного жителя.
- Мужчина пытался осуществить тайниковую закладку с веществом белого цвета. Его задержали, а пакетик с порошком изъяли и отправили на экспертизу, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Сотрудники полиции провели обыск в квартире злоумышленника. В ней они нашли ещё более 20 пакетиков с веществом белого цвета, которые также отправили на поверку.
Экспертиза установила, что порошок, который сотрудники полиции изъяли у задержанного, - наркотик, а именно «соль», общей массой около 500 граммов.
По данному факту в отношении 44-летнего местного жителя возбудили уголовное дело. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
В настоящее время правоохранители продолжают расследование.