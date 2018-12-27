В Краснодаре отремонтировали водопроводно-насосную станцию

СЕГОДНЯ 10:36 2018-12-27T10:36:41+03:00

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В столице региона специалисты ООО «Краснодар Водоканал» завершили ремонт водопроводно-насосной станции, расположенной на улице Рылеева. Стоимость работ составила 19 миллионов рублей.

- На станции заменили старые трубопроводы и насосы, выполнили гидроизоляцию резервуаров чистой воды. Также в ходе работы установили новое оборудование с энергосберегающими технологиями. Теперь мощность станции составляет 150 кубических метров воды в час, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Проведённые работы помогут улучшить качество водоснабжения группы домов и социальных объектов, расположенных в центральной части города, сообщает генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Сочи произошла авария на водоводе из-за подъема уровня реки Лоо.