Под Славянском произошло массовое ДТП

СЕГОДНЯ 10:55 2018-12-27T10:55:49+03:00

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26 декабря в районе 65-километра автодороги Краснодар - Темрюк произошло массовое ДТП.

- Около 8 часов вечера в дежурную часть поступило сообщение об аварии. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов и карета скорой помощи. По предварительным данным, 22-летняя девушка, управлявшая автомобилем Fiat, при обгоне не выдержала интервал между машинами и столкнулась с МАЗом, который ехал в попутном направлении. В результате она вылетела на полосу встречного движения и врезалась в «Девятку», - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В аварии пострадало три человека: 28-летний водитель отечественного автомобиля, его пассажир и девушка, управлявшая машиной Fiat. Им оказали первую медицинскую помощь и доставили ближайшую больницу.