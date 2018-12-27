СЕГОДНЯ 11:31 2018-12-27T11:31:18+03:00

В Армавире завершился ремонт музыкальной школы для слепых и слабовидящих детей

Каждый год в ней учатся более 300 детей

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В текущем месяце в Армавире завершился ремонт музыкальной школы для слепых и слабовидящих детей. Его стоимость составила 3,3 миллиона рублей. Средство на реконструирование учебного заведения выделили из бюджета региона.

- Учреждение сделали более доступным для детей с нарушением зрения. Рабочие отремонтировали фасад, главный вход, ступени, также установили систему антиобледенения, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Музыкальная школа в Армавире работает уже 29 лет. Каждый год в ней учатся более 300 одаренных детей, из которых 30% - слепые.

Нарушения зрения не мешает юным музыкантам участвовать в международных мастер-классах в Королевской академии, расположенной в Лондоне, и благотворительных концернах Фонда «Мир искусства».

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре откроют школу для одаренных детей.