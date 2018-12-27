В Краснодаре директора строительной фирмы осудят за мошенничество

СЕГОДНЯ 12:01 2018-12-27T12:01:57+03:00

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В Краснодаре за мошенничество осудят генерального директора одной из строительных фирм.

- По версии следствия, с 2013 по 2015 год он заключал с гражданами договоры (их насчитывается 68) на долевое участие в строительстве многоэтажного дома. Гендиректор не собирался исполнять предусмотренные в них обязательства. Чтобы об этом никто не догадался, он создавал видимость строительства: на чужой земле (без разрешения хозяина) рыл котлован и забивал в грунт железобетонные сваи. Гендиректор строительной фирмы своими махинациями причинил собственнику участка ущерб в размере 61,8 миллионов рублей.Таким образом, он "заработал" 105 миллионов рублей и скрылся за границей, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данному факту в отношении недобросовестного застройщика возбудили уголовное дело. В связи с тем, что он сбежал за границу, его объявили в международный розыск, а также арестовали имущество.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в районный суд Краснодара.