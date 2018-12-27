2018-12-27T13:07:40+03:00
Происшествия

В Курганинском районе пропала школьница

Она вышла из учебного учреждения и не вернулась домой
Татьяна СМИРНОВА
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В Курганинском районе пропала школьницаВ Курганинском районе пропала школьница
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25 декабря в Курганинском районе пропала 14-летняя Полянская Мадонна Тахировна.Около 2 часов дня она вышла из школы и не вернулась домой.

Пропавшая была одета в куртку зеленого цвета, тёмную школьную форму, чёрных сапогах со стразами. Также у девочки был с собой паспорт.

Рост школьницы около 170 сантиметров. Она худенькая, глаза у нее карего цвета, волосы темные ниже плеч.

Полиция общается ко всем гражданам, которые обладают информацией о возможных причинах исчезновения девочки или ее месте нахождения, и просит их сообщить по телефонам: 02; 102; 8 (86147) 2-55-44; 8-918-325-24-73.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что попавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре. До Кубани 15-летняя школьница добралась с помощью автостопа. Жила она у знакомых.

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