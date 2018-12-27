В Темрюкском районе водитель грузовика выпал из кабины в обрыв

СЕГОДНЯ 13:01 2018-12-27T13:04:57+03:00

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26 декабря на автодороге Темрюк - Порт Кавказ прошла авария с участием большегруза.

- Поздно вечером в дежурную часть поступило сообщение о ДТП. На указанное место прибыл отряд спасателей и карета скорой помощи. По предварительным данным, водитель большегруза отвлёкся во время движения, в результате машины съехала с дороги. Кабина зависла над обрывом. Когда мужчина попытался вылезти из транспорта, упал вниз. Он зацепился за ветки и повис внизу в пяти метрах от дороги, - об это «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Спасатели с помощью альпинистского снаряжения достали пострадавшего из обрыва.

Ему понадобилась медицинская помощь.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что на Кубани спасатели вызволили двух детей из запертых квартир.