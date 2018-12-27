2018-12-27T13:16:38+03:00
Общество

На Кубани на аварийном участке трассы «Кавказ» появится светофор

Его установят в Успенском районе
Александра ПОДУШКО
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На Кубани на аварийном участке трассы «Кавказ» появится светофорНа Кубани на аварийном участке трассы «Кавказ» появится светофорФото: Ольга Крыльцова
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В Краснодарском крае на аварийном участке трассы «Кавказ» в зоне пересечения с автодорогой межмуниципального значения село Коноково – аул Урупский – село Трехсельское – село Пайтелемоновское появится светофор.

- Запрос на установку регулирующего устройства руководству МВД России отправила депутат Госдумы РФ Наталья Костенко. К ней неоднократно обращались жителей хутора Украинский Успенского района, - рассказала помощник депутата.

Опасный перекресток часто становился местом многочисленных аварий. В этом году там произошло девять ДТП, в которых пострадали люди.

Напомним, в столице региона специалисты ООО «Краснодар Водоканал» завершили ремонт водопроводно-насосной станции, расположенной на улице Рылеева. Стоимость работ составила 19 миллионов рублей.

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