СЕГОДНЯ 13:43 2018-12-27T13:44:21+03:00

На Кубани в Северском районе подтопило более 10 дачных участков Фото: Архив "КП"

Сегодня, 26 декабря проведут обход пострадавших дворов для оценки ущерба

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- В станице Смоленской северского района пятнадцать садовых участков оказались подтопленными, - сообщили в региональном управлении МЧС России.

Глава сельского поселения Сергей Безуглов добавил, что в станице второй день наблюдается паводковая ситуация. Подтопленными оказались только дворы, в дом вода не зашла.

Фото: instagram.com/tipich_krd

В этой зоне предупредили всех проживающих об ухудшении погодных условий, но люди отказались от эвакуации.

Сегодня, 26 декабря проведут подворовый обход жителей с целью оценки ущерба, количество подтопленных территорий будет уточнено.

Напомним, ранее, 24 декабря, в Туапсинском районе из-за селя с рельсов сошли два вагона электрички. ЧП произошло около ж/д станции Навагинская однопутного пути Белореченская – Кривенковская.

По предварительным данным, в момент происшествия внутри поездов находились 29 человек, двое из которых - это проводники.