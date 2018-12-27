СЕГОДНЯ 14:10 2018-12-27T14:10:14+03:00

На Кубани задержали двух заключенных, сбежавших из колонии-поселения Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В отношении двух граждан будут приняты дисциплинарные меры

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25 декабря стало известно, что в Белореченском районе из колонии-поселения №6 УФСН России по республике Адыгея сбежали заключенные. Это 36-летняя женщина и 26-летний парень, которые отбывали там наказание.

Известно, что двое осужденных находились на выводных объектах в Белореченском районе Краснодарского края. Они самовольно покинули рабочие места, но в тот же день их задержали.

- Сейчас назначена комиссия, по результатам которой в отношении сбежавших будут приняты дисциплинарные меры, - сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по республике Адыгея.

Напомним, на Тамани ограбили самый первый храм, построенный казаками-переселенцами.

Похитили лишь часть украшений с иконы. Они находились под стеклом. Сам образ Козельщанской иконы Божией Матери является чудотворным, поэтому к лику и несли прихожане золото и бриллианты.