2018-12-27T14:40:33+03:00
Общество

С начала года в Краснодаре демонтировали 852 незаконных павильонов и ларьков

И убрали 217 рекламных конструкций
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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- В краевой столице с начала года началась масштабная чистка города. Всего в Краснодаре демонтировали 217 незаконных рекламных конструкций, 189 гаражей, 156 киосков и ларьков, - сообщили «Комсомольской правде – Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Такая уборка столицы Кубани от лишнего позволила существенно преобразить многие территории. Незаконные конструкции, на которые у владельцев не было разрешительных документов, портили не только облик Краснодара, но и нередко были просто опасны для окружающих, занимали пешеходные и зеленые зоны.

- Освободившиеся участки мы приводим и будем приводить в порядок. Использовать эти места для создания новых парков, аллей. Восстанавливать тротуары. Эту работу городские службы в новом году обязательно продолжат, - сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

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