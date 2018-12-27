СЕГОДНЯ 15:04 2018-12-27T15:04:29+03:00

В Северском районе в лесу нашли тело мужчины Фото: архив "КП"

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В Северском районе в лесном массиве 8 декабря обнаружили тело неизвестного мужчины с признаками термического воздействия.

Труп нашли местные жители на территории, расположенной между станицами Северской и Азовской.

- На теле мужчины имеются множественные повреждения от воздействия высоких температур. При более тщательном осмотре обнаружили повреждения в виде колото-резаных ран передней части груди. По предварительным данным, неизвестный умер от острой кровопотери, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Следователи устанавливают личность погибшего.

На вид около 25 лет, рост 173-175 см, худощавое телосложения, темные волосы, на груди слева есть цветная татуировка в виде скорпиона.

Граждан, обладающих какой-либо информацией о погибшем, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (861) 224-82-37, 8 (861-66) 2-91-34.