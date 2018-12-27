В Краснодаре в 2018 году благоустроили территорию 24 многоквартирных домов

СЕГОДНЯ 15:31 2018-12-27T15:32:21+03:00

Работы велись в поселке Лорис и по улице Новороссийской

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- В краевой столице в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроили территорию 24 многоквартирных домов. Работы проходили в поселке Лорис и по улице Новороссийской, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В поселке Лорис на территории 14 многоквартирных домов установили 8 детских и 6 спортивных площадок. Там высадили 238 деревьев и более 2 тысяч кустарников. Установили 149 фонарей.

На центральной аллее установили игровой комплекс «Фрегат» для юных жителей района.

Фото: администрация Краснодара

На территории 10 многоквартирных домов по улице Новороссийской поставили 6 детских площадок, высадили 104 дерева и около 1,2 тысячи кустарников. Теперь 200 фонарей будут освещать дорогу жителям района..

В прошедшие выходные, 22 и 23 декабря вместе с жителями на каждой территории организовали «праздники двора». Для детей подготовили игры, викторины и конкурсы. Также перед горожанами выступили творческие коллективы города.