2018-12-27T16:04:29+03:00
Общество

Еще 42 новых автобуса получили населенные пункты Кубани

Ключи от них вручили 27 декабря в министерстве образования, науки и молодежной политики края
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба администрации краяФото: пресс-служба администрации края
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Муниципалитеты Кубани получили еще 42 новых школьных автобуса.

Торжественное мероприятие прошло сегодня, 27 декабря в министерстве образования, науки и молодежной политики края. На нем присутствовали руководители муниципальных органов управления образованием региона. Замминистра Андрей Цветков вручил им ключи от новых автобусов.

Транспорт оборудован всем необходимым - современными средствами безопасности, включая ГЛОНАСС и устройства экстренного вызова. Все средства передвижения куплены за счет средств федерального бюджета.

- Школьный автопарк в 2018 году пополнился 345 автобусами, из них 233 было приобрели в рамках реализации госпрограммы края «Развитие образования» для 37 муниципальных образований, - рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе администрации края.

Обновление школьных автобусов происходит также благодаря федеральной поддержке и благотворительным программам.

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