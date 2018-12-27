Краснодарцы узнают «Как приходит Новый год»

СЕГОДНЯ 16:24 2018-12-27T16:24:34+03:00

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В краснодарском музее покажут «Как приходит Новый год». Выставка откроется 28 декабря в художественном музее имени Коваленко.

Жители города могут совершить увлекательное путешествие по пути следования главного зимнего праздника. Выставка посвящена процессу подготовки и празднования Нового года.

- Концепция проекта строится на основе тематических блоков, рассказывающих об этапах наступления самого радостного события зимы –«Пришла зима», «Новогодние приготовления», «Праздничная атмосфера», «Новый год», «Вечнозеленая ель», «Зимние забавы» и «Маленькие радости», - сообщили в пресс-службе имени Коваленко.

Основную идею выставки передают живописные и графические произведения из фондов музея, а также работы современных авторов. Посетители увидят картины, выполненные в самых разных техниках. На произведениях искусства отражены волнительные бытовые хлопоты, связанные с выбором подарков, покупкой продуктов для праздничного стола, и появлением в домах нарядной красавицы-ели.

Все это участники выставки увидят в картинах «Завтра Новый год» Кугача и «Не ждали» Архипова или «На базаре» Кириченко.

Особое место в экспозиции занимает украшенная ёлка – один из главных символов праздника. Однако образ новогоднего дерева интерпретирован художниками по-своему.

Выставка будет работать с 28 декабря по 20 января по адресу: Красная, 15, 2-й этаж.

Стоимость билета – от 30 до 15 рублей.