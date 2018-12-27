СЕГОДНЯ 16:53 2018-12-27T16:53:04+03:00

В Армавире инженер капстроительства подозревается в халатности Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

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В отношении инженера муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и единого заказчика» следователями Армавира возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в халатности (ч.1 ст.293 УК РФ).

Известно, что летом 2017 года администрация Армавира и подрядная организация заключили контракт по благоустройству территории одного из городских парков.

По данным правоохранителей, в период с 27 сентября по 5 декабря 2017 года 52-летний инженер был ответсвенным выполнение данных работ. Мужчина ненадлежащим образом проконтролировал укладку плитки и допустил замену примененных материалов на дешевые аналоги.

Не обращая внимания на столь явные нарушения, он подписал акты выполненных работ, на основании которых подрядной организации из бюджета города перечисли деньги в сумме более 1,8 млн рублей.

- Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.