В Сочи за гибель семилетнего мальчика перед судом предстанет инженер МУП «Водосток»

СЕГОДНЯ 16:58 2018-12-27T17:17:10+03:00

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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении заместителя главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП города Сочи «Водосток». Мужчина обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.293 УК РФ).

Напомним, собственник гостиницы вначале нулевых перестроил ливневку, закрыв ее бетонной плитой. В день трагедии, 3 августа желоб оказался открыт, и 7-летний Коля Мальков провалился в него. Бурный поток воды моментально унес его в море. Спасти ребенка не удалось.

4 декабря, хозяина частной гостиницы в Сочи суд освободил от уголовного преследования. Он обвинялся в причинении смерти по неосторожности.

- Вина подсудимого была полностью доказана, но не смотря на это, суд счел возможным прекратить уголовное преследование мужчины. Так как он примирился с потерпевшими и загладил перед ними свою вину, - провозгласили в судебном заседании.

В рамках расследования следователи дали правовую оценку бездействию должностных лиц МУП города Сочи «Водосток», за которыми указанная ливневая канализация была закреплена. Следствие установило, что в нарушение строительных правил оценка исправности технического состояния ливневой канализации на этом участке не производилась целый год с августа 2017 года. Ненадлежащее исполнение мужчиной своих обязанностей повлекли трагические последствия - гибель ребенка.

- Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по краю.