2018-12-27T17:02:40+03:00
Общество

В Усть-Лабинском районе будет создан селекционно-генетический центр

Агрообъединение «Кубань», один из лидеров АПК Краснодарского края, инвестирует 2 млрд рублей на создание центра по воспроизводству молочных пород крупного рогатого скота
Ольга КУПОРОВА
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Фото: Пресс-служба АО "Кубань".Фото: Пресс-служба АО "Кубань".
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По информации «Интерфакса», инвестиции будут состоять как из собственных средств компании, так и из заемных средств. Их планируется направить на строительство центра и приобретение элитного поголовья коров голштинской породы. Центр рассчитан на 1,2 тыс. животных. Здесь будут выводить коров высокоудойной породы с потенциалом до 12 тонн молока в год. Начало строительства запланировано на 2019 г., ввод — на конец 2020 г.

У объединения уже есть опыт селекционной работы. Пять лет назад в составе агробизнеса Олега Дерипаски начал работу племенной центр компетенций по трансплантации эмбрионов и повышению продуктивности крупного рогатого скота. В настоящее время на фермах компании содержится более 200 коров, полученных методом эмбриотрансфера. Их средняя продуктивность составляет 11,4 тыс. тонн молока в год.

Краснодарский край занимает 2-е место в России по объемам производства товарного молока и лидирует по переработке. Повышение поголовья скота и удойности позволит выполнить поставленный краевой администрацией план.

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