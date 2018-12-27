На Кубани с начала года на 9% снизилось количество преступлений среди подростков

СЕГОДНЯ 17:32 2018-12-27T17:32:08+03:00

Такие итоги подвели на заседании краевой комиссии по делам несовершеннолетних

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С начала года в Краснодарском крае более чем на 9 % снизилась детская преступность. Об этом рассказали на заседании краевой комиссии по делам несовершеннолетних, которое провела Анна Минькова.

- На 9,1% снизилось количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Однако как бы эффективно мы не работали, среди определенной части молодежи подогревается интерес к агрессии, оружию, вандализму. В первую очередь – в социальных сетях, - подчеркнула Анна Минькова.

Многие пользуются наивностью, занимающихся в основном только учебой подростков, и пропагандируют в их среде тюремный культ силы, воровства и тунеядства.

- Противостоять этой пропаганде мы можем, только обеспечив постоянную занятость детей, - сказала заместитель главы региона.

- На Кубани работает 248 организаций дополнительного образования различной направленности, где занимается свыше 330 тысяч подростков. Самое популярное у детей -это физкультурно-спортивное направление, -сообщили в пресс-службе администрации края.

Ежегодно в регионе проводится более 40 региональных спортивных мероприятий - это всекубанские игры, спартакиады, турниры на Кубок губернатора. В них участие принимают около 2500 подростков, состоящих на профучетах.