2018-12-27T18:01:29+03:00
Общество

В Краснодаре на улице Лузана снесли кафе

Демонтаж здания прошел в ходе субботника, в котором приняли участие сотрудники окружной администрации [фото]
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В краевой столице утром 27 декабря снесли бывшее летнее кафе площадью около 100 квадратных метров. Оно располагалось на пересечении улиц Лузана и 3-й Линия Нефтяников.

- Продолжаем планомерную работу по освобождению территорий от объектов, возведенных, в том числе, без необходимых разрешительных документов, - сказал глава Западного округа Александр Кучмин.

Фото: администрация Краснодара

Фото: администрация Краснодара

Это заведение давно не работает, его используют для ночлега люди без определенного места жительства. Об этом местные жители неоднократно рассказывали властям города. Поэтому было принято решение демонтировать кафе как можно скорее.

Демонтаж состоялся в ходе субботника, в котором приняли участие сотрудники окружной администрации. С помощью самосвалов и экскаватора с территории убрали около 50 кубометров строительного мусора.

Фото: администрация Краснодара

Фото: администрация Краснодара

- В будущем территория будет благоустроена, - добавил Александр Кучмин.

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