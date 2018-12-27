2018-12-27T18:15:36+03:00
Общество

На улицах Краснодара работает водооткачивающая техника

Задействовано 10 единиц техники
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
Изменить размер текста:

В Единую дежурно-диспетчерскую службу Краснодара после дождя с мокрым снегом, который прошел сегодня, 27 декабря, поступило 15 обращений о подтоплениях на дорогах. Для откачки воды задействовано 10 единиц техники.

- Вакуумные машины для ликвидации подтоплений на проезжей части направлены в различные микрорайоны города, ведется мониторинг ситуации. Сейчас проезд общественного транспорта и легковых автомобилей обеспечивается по всему Краснодару, - сообщил старший оперативный дежурный Единой дежурно-диспетчерской службы Юрий Чернобривцев.

- Работы по ликвидации локальных подтоплений ведутся на улицах Уральской, Российской, Петра Метальникова, Ангарской, Гагарина и Ростовском Шоссе, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

- Вечером 27 декабря в столице Кубани возможны небольшие осадки. Ветер до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до минус 2-4 градусов. Днем 28 декабря в городе ожидается до 1 - 3 градусов тепла, - сообщили в Краснодарском Гидрометцентре.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций жителей города просят обращаться в ЕДДС по телефону 214-33-36 или 112.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани аграрии получат 120 миллионов рублей за потерянный урожай из-за града
В станице Динской реконструировали парк
Новый мэр Горячего Ключа вступил в должность
В Сочи мужчина уснул в машине и чуть не сгорел заживо
В Курганинском районе нашли пропавшую 14-летнюю школьницу
В Новороссийске на сутки ограничат подачу воды
В Краснодаре на улице Лузана снесли кафе
На Кубани с начала года на 9% снизилось количество преступлений среди подростков
В Усть-Лабинском районе будет создан селекционно-генетический центр
В Сочи за гибель семилетнего мальчика перед судом предстанет инженер МУП «Водосток»
В Армавире инженер капстроительства подозревается в халатности
Краснодарцы узнают «Как приходит Новый год»
Еще 42 новых автобуса получили населенные пункты Кубани
В Краснодаре в 2018 году благоустроили территорию 24 многоквартирных домов
В Северском районе в лесу нашли тело мужчины