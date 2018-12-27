На улицах Краснодара работает водооткачивающая техника

СЕГОДНЯ 18:15 2018-12-27T18:15:36+03:00

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В Единую дежурно-диспетчерскую службу Краснодара после дождя с мокрым снегом, который прошел сегодня, 27 декабря, поступило 15 обращений о подтоплениях на дорогах. Для откачки воды задействовано 10 единиц техники.

- Вакуумные машины для ликвидации подтоплений на проезжей части направлены в различные микрорайоны города, ведется мониторинг ситуации. Сейчас проезд общественного транспорта и легковых автомобилей обеспечивается по всему Краснодару, - сообщил старший оперативный дежурный Единой дежурно-диспетчерской службы Юрий Чернобривцев.

- Работы по ликвидации локальных подтоплений ведутся на улицах Уральской, Российской, Петра Метальникова, Ангарской, Гагарина и Ростовском Шоссе, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

- Вечером 27 декабря в столице Кубани возможны небольшие осадки. Ветер до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до минус 2-4 градусов. Днем 28 декабря в городе ожидается до 1 - 3 градусов тепла, - сообщили в Краснодарском Гидрометцентре.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций жителей города просят обращаться в ЕДДС по телефону 214-33-36 или 112.