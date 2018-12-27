В Курганинском районе нашли пропавшую 14-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 18:30 2018-12-27T18:45:34+03:00

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В Краснодарском крае в Курганинском районе следователи нашли 14-летнюю пропавшую Полянскую Мадонну.

- Девочку передали родителям. Она чувствует себя хорошо, насилию не подвергалась. Причины и обстоятельства пропажи несовершеннолетней школьницы выясняются, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Напомним, 25 декабря в Курганинском районе пропала 14-летняя Полянская Мадонна Тахировна. Около 14:00 часов дня она вышла из школы и не вернулась домой. На связь с близкими не выходила.

Пропавшая была одета в куртку зеленого цвета, тёмную школьную форму, чёрные сапоги со стразами. Также у девочки был с собой паспорт.

Ранее сайт «Комсомольская правда - Кубань» сообщала о том, что попавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре. До Кубани 15-летняя школьница добралась с помощью автостопа. Жила она у знакомых.